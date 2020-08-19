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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели (серии Берлин) для нужд ООО "Газпром недра" город Санкт-Петербург

    Поставка офисной мебели (серии Берлин) для нужд ООО "Газпром недра" город Санкт-Петербург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155898Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155898

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели (серии Берлин) для нужд ООО "Газпром недра" город Санкт-Петербург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 07:38

    Документация процедуры

    Тех_задание___мебель.docx

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    o.tsyganok@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыганок Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели (серии Берлин) для нужд ООО "Газпром недра" город Санкт-Петербург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155898Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели (серии Берлин) для нужд ООО "Газпром недра" город Санкт-Петербург

    Начальная цена

    240 938,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, ООО "Газпром недра", РФ, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 40/4 БЦ ТехнополисРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия договора и задания на поставку.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экран фронтальный для стола Дефо Angle 16 ЛДСП lounge 24/антрацит 1380х20х500ММ с зажимными струбцинами KS160/138.050/00.24.00"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Экран фронтальный для стола Дэфо Angle 16 ЛДСП lounge 24/антрацит 1580х20х500ММ с зажимными струбцинами KS160/158.050/00.24.0"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф офисный закрытый глухой Дэфо Берлин BR81.054 900х430х2080ММ береза/серый ДСП 18ММ/28ММ 5 секций 2-дверный для документов"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Вешалка напольная Дэфо КР10 сталь металлик 1750ММ 5 крючков для одежды, 2 крючка для зонтов"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Комплект мебели рабочее место R Дэфо Берлин береза ЛДСП угловой стол с приставной тумбой на 3 ящика 1600х1400х740ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Комплект мебели рабочее место L Дэфо Берлин береза ЛДСП угловой стол с приставной тумбой на 3 ящика 1600х1400х740ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Кресло для персонала Дэфо Zenit QZY-1111 ткань DB01 черное"

    Кол-во: 5.000

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