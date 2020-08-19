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Наименование закупки
Поставка офисной мебели (серии Берлин) для нужд ООО "Газпром недра" город Санкт-Петербург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.08.2020 07:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
(3452)540976
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
o.tsyganok@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цыганок Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели (серии Берлин) для нужд ООО "Газпром недра" город Санкт-Петербург
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155898Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели (серии Берлин) для нужд ООО "Газпром недра" город Санкт-Петербург
Начальная цена
240 938,33
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, ООО "Газпром недра", РФ, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 40/4 БЦ ТехнополисРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия договора и задания на поставку.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
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