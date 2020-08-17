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    Главная / Торги / Закупка Блока системного для Ульяновского филиал ПАО "Ростелеком"

    Закупка Блока системного для Ульяновского филиал ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155892Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155892

    Наименование закупки

    Закупка Блока системного для Ульяновского филиал ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 17:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 241-41-90

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    a.ordin@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ордин Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка Блока системного для Ульяновского филиал ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 17:00 GMT +317.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155892Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Блока системного для Ульяновского филиал ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, 432000, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 95 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата в течение 30 календарных дней, если МСП - в течение 15 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок системный Intel IS Mechanics Crown STD IG Intel Core i3-9100 3.6 8 SSD 240 Intel GMA HD"

    Кол-во: 1.000

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