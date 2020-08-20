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    Главная / Торги / Поставка ГСО и чистых газов

    Поставка ГСО и чистых газов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155889Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155889

    Наименование закупки

    Поставка ГСО и чистых газов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.08.2020 14:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-47-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найданов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ГСО и чистых газов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 11:00 GMT +320.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155889Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСО и чистых газов

    Начальная цена

    925 877,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: партиями по заявкам (не более 14 поставок) Покупателя в течениие 1-го календарного года с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Азот газообразный технический 99.6ПРОЦ ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Аргон газообразный высокой чистоты 40Л (6,2м3) 99.998% ТУ 2114-005-00204760-99 обменная тара"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Смесь газовая С3Н8+азот 10ПРОЦ 4Л ТУ 2114-015-00153318-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Смесь газовая О2+азот 30ПРОЦ 4Л ТУ 2114-015-00153318-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Смесь газовая СН4+воздух 2.5ПРОЦ 4Л ТУ 2114-015-00153318-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Смесь газовая С3Н8+азот 10ПРОЦ 4Л ТУ 2114-015-00153318-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Смесь газовая О2+азот 30ПРОЦ 4Л ТУ 2114-015-00153318-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Смесь газовая СО+воздух 5ПРОЦ 4Л ТУ 2114-015-00153318-2015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10703-2015 СО(200мг/м3)+воздух 4Л из углеродистой стали с вентилем латунь предоставляется на обмен"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10703-2015 СО(120мг/м3)+ воздух 4Л из углеродистой стали с вентилем латунь предоставляется на обмен"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10703-2015 СО(25мг/м3) + воздух 4Л из углеродистой стали с вентилем латунь предоставляется на обмен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10703-2015 СО(10мг/м3)+ воздух 4Л из углеродистой стали с вентилем латунь предоставляется на обмен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10703-2015 СН4(2,2%)+ воздух 4Л из углеродистой стали с вентилем латунь предоставляется на обмен"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Газ природный топливный для двигателей внутреннего сгорания компримированный ГОСТ 27577-2000"

    Кол-во: 4440.000

    "Позиция 15"

    "Азот газообразный ГОСТ 949-73"

    Кол-во: 444.000

    "Позиция 16"

    "Углекислота жидкая баллон 40л ОСЧ (99,995%)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Азот ОСЧ 99.999ПРОЦ 40Л; ДМ³"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Кислород газообразный технический 1 сорт 99.7ПРОЦ баллон 40Л ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Предоставление услуг по доставке а/м транспортом"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Пропан в баллонах 20КГ=50ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Ацетилен технический марка Б ГОСТ 5457-75 40ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 5.000

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