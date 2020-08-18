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    Главная / Торги / Поставка адаптера и прочее

    Поставка адаптера и прочее

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 08:3018.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155888Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155888

    Наименование закупки

    Поставка адаптера и прочее

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 16:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка адаптера и прочее

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 08:30 GMT +318.08.2020 08:3018.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155888Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка адаптера и прочее

    Начальная цена

    53 875,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней. Доставка по адресу покупателя в течение 5-ти часов со дня подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адаптер Apple USB MGN03ZM/A 12ВТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кабель USB Apple Lightning 2М USB A белый MD819ZM/A"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Устройство зарядное беспроводное Belkin F7U054VFWHT-APL для планшетов металл 7.5ВТ 95х95х14ММ белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Программное обеспечение SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Technician License (4 to 5 user price) Annual Maintenance Renewal"

    Кол-во: 5.000

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