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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка питьевой воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 16:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-80
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
V.Potapova@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Потапова Виолетта Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой воды
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 09:00 GMT +318.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155886Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой воды
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, Научный проезд, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты по настоящему Договору производятся за фактически поставленную Продукцию, в течении 20 (двадцати) календарных дней на основании выставленного счета с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Кол-во: 600.000
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