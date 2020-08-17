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    Главная / Торги / Кондиционер офисный сплит-система Lessar LS-HE12KLA2A/LU-HE12KLA2A

    Кондиционер офисный сплит-система Lessar LS-HE12KLA2A/LU-HE12KLA2A

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155881Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155881

    Наименование закупки

    Кондиционер офисный сплит-система Lessar LS-HE12KLA2A/LU-HE12KLA2A

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 16:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 982 364-00-22

    Факс

    Адрес электронной почты

    Maksim.Yumagulov@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юмагулов Максим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кондиционер офисный сплит-система Lessar LS-HE12KLA2A/LU-HE12KLA2A

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 08:00 GMT +317.08.2020 08:0017.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155881Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кондиционер офисный сплит-система Lessar LS-HE12KLA2A/LU-HE12KLA2A

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Северная Осетия - Алания Республика, г.Владикавказ, ул.Тельмана, 31аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 7 рабочих дней с факта поставки. Поставка до склада покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кондиционер офисный сплит-система Lessar LS-HE12KLA2A/LU-HE12KLA2A"

    Кол-во: 3.000

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