Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка шаровых кранов для стройки Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА (код стройки 051-2002783)

    Поставка шаровых кранов для стройки Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА (код стройки 051-2002783)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2020 08:3010.09.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155880Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155880

    Наименование закупки

    Поставка шаровых кранов для стройки Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА (код стройки 051-2002783)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 11:50

    Документация процедуры

    Требования_к_документам_КИМ_(1).docx

    0558.001.001.Р.0001.113.0001.1016.003-ТГ.ОЛ6_(1).doc

    0558.001.001.Р.0001.113.0001.1016.003-ТГ.ОЛ7.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mkabirova@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабирова Марьям Шамильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шаровых кранов для стройки Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА (код стройки 051-2002783)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.09.2020 08:30 GMT +310.09.2020 08:3010.09.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155880Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шаровых кранов для стройки Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА (код стройки 051-2002783)

    Начальная цена

    998 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Шаранский район, Чалмалинский с/с, Шаранское ЛПУ Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты с Поставщиком осуществляются с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора за приобретенную Продукцию на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Продукции от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) и подписания документов о приемке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый 11лс660п1 DN50 PN8 полнопроходной под приварку класс А 09Г2С неагрессивный природный газ -60...+40ГРАД ЦЕЛЬС с пневмоприводом с блоком управления ЭПУУ-8-10 ГОСТ Р 54808-2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый 11лс660п1 DN100 PN8 полнопроходной под приварку класс А 09Г2С неагрессивный природный газ -60...+40ГРАД ЦЕЛЬС с пневмоприводом с блоком управления ЭПУУ-8-10 ГОСТ Р 54808-2011"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 262263
    Поставка комплектующих к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка комплектующих к нефтехимическому оборудованию для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    262263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262482
    Поставка комплектующих изделий
    Поставка комплектующих изделий
    262482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром инвест"
    Ценовой запрос № 183598
    Поставка шаровых кранов для объекта "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск", код 051-2003208
    Поставка шаровых кранов для объекта "Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа...
    183598
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.03.2021 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 76689
    Поставка арматуры трубопроводной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Поставка арматуры трубопроводной для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    76689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    166 640
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 78559
    Поставка кранов шаровых ЗАРД, клапана предохранительного пружинного
    Поставка кранов шаровых ЗАРД, клапана предохранительного пружинного
    78559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    499 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Ценовой запрос № 78662
    Поставка крана шарового для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Поставка крана шарового для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    78662
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    279 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 81142
    96-18 Стрижов арматура
    96-18 Стрижов арматура
    81142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    26 474
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 81167
    Трубопроводная арматура
    Трубопроводная арматура
    81167
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    351 113
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить