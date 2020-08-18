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    Главная / Торги / Изготовление и поставка бланочных книг и журналов

    Изготовление и поставка бланочных книг и журналов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155878Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155878

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка бланочных книг и журналов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 16:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    +7 912 949-01-94 доб. 78216718018

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    Ypodorov@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подоров Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление и поставка бланочных книг и журналов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 11:00 GMT +318.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155878Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка бланочных книг и журналов

    Начальная цена

    82 882,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г.Ухта ул.Октябрьская д.21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Продукции включает стоимость ее доставки, упаковки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами ТН (Форма Торг-12) или УПД, при условии выставления Поставщиком счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал инструктажа работников охраны по мерам безопасности при обращении с оружием, патронами, спецсредствами А4 картон, бумага картон756Г/М2 бумага 70Г/М2 книжная ориентация 150ЛИСТ переплет №2 скобы"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Книга приема и сдачи дежурства А4 клетка картон 756Г/М2 белый бумага 70Г/М2 скоба ориентация альбомная 150ЛИСТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Журнал приема и сдачи дежурства А4 картон, бумага картон756Г/М2 бумага 70Г/М2 книжная ориентация 150ЛИСТ переплет №2 скобы"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Книга выдачи и приема оружия и патронов А4 клетка картон 756Г/М2 белый бумага 70Г/М2 скоба ориентация альбомная 150ЛИСТ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 5"

    "Книга выдачи и приема специальных средств А4 клетка картон 756Г/М2 белый бумага 70Г/М2 скоба ориентация альбомная 150ЛИСТ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 6"

    "Книга проверок наличия и технического состояния оружия и патронов А4 клетка картон 756Г/М2 белый бумага 70Г/М2 скоба ориентация альбомная 150ЛИСТ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 7"

    "Журнал рабочий А4 картон, бумага картон756Г/М2 бумага 70Г/М2 книжная ориентация 150ЛИСТ переплет №2 скобы"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 8"

    "Книга учета посещений объекта и подключений сигнализации на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны при органах внутренних дел (ПЦН) А4 клетка картон 756Г/М2 белый бумага 70Г/М2 скоба ориентация альбомная 150ЛИСТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Журнал бортовой А4 картон, бумага картон756Г/М2 бумага 70Г/М2 книжная ориентация 150ЛИСТ переплет №2 скобы"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 10"

    "Журнал учета ежедневных инструктажей по организации охранной деятельности А4 картон, бумага картон756Г/М2 бумага 70Г/М2 альбомная ориентация 150ЛИСТ переплет №2 скобы"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 11"

    "Журнал учета проверок несения дежурств А4 картон, бумага картон756Г/М2 бумага 70Г/М2 книжная ориентация 150ЛИСТ переплет №2 скобы"

    Кол-во: 20.000

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