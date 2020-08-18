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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Изготовление и поставка бланочных книг и журналов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 16:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Контактный телефон
+7 912 949-01-94 доб. 78216718018
Факс
+7 812 613-39-06
Адрес электронной почты
Ypodorov@nw.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подоров Юрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка бланочных книг и журналов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 11:00 GMT +318.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155878Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка бланочных книг и журналов
Начальная цена
82 882,75
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г.Ухта ул.Октябрьская д.21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость Продукции включает стоимость ее доставки, упаковки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами ТН (Форма Торг-12) или УПД, при условии выставления Поставщиком счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Кол-во: 25.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 115.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 20.000
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