www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка шаровых кранов для стройки Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА (код стройки 051-2002782)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 11:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
mkabirova@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кабирова Марьям Шамильевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шаровых кранов для стройки Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА (код стройки 051-2002782)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.09.2020 08:30 GMT +310.09.2020 08:3010.09.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155877Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шаровых кранов для стройки Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА (код стройки 051-2002782)
Начальная цена
998 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, Благовещенский район, Бедеевополянский с/с, Полянское ЛПУРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты с Поставщиком осуществляются с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора за приобретенную Продукцию на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Продукции от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) и подписания документов о приемке.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.