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    Главная / Торги / Поставка стендов, табличек для Карельского филиала ПАО "Ростелеком

    Поставка стендов, табличек для Карельского филиала ПАО "Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 01:0017.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155872Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155872

    Наименование закупки

    Поставка стендов, табличек для Карельского филиала ПАО "Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 16:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (4012) 538409

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    tatyana.fedotova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федотова Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Карелия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стендов, табличек для Карельского филиала ПАО "Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 01:00 GMT +317.08.2020 01:0017.08.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155872Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стендов, табличек для Карельского филиала ПАО "Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Карелия Республика, г. Петрозаводск, ул Максима Горького, д 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течение 10 календарных дней с даты подписания товарной накладной. В цену Товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением данного заказа, в том числе расходы по доставке Товара до склада Покупателя. Документы оформляются через ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плакат информационный схематический 2000x1500мм, пластик 5 мм, пленка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Плакат информационный схематический, уличный с креплением 2000x1500мм, основа - композит (АКП) + пленка, каркас"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Табличка 500x300мм пластик 3 мм, пленка"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    09.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Башкортостан Республика
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