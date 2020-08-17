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    Главная / Торги / Поставка Аэрозоль против насекомых Дихлофос для Краснодарского филиала

    Поставка Аэрозоль против насекомых Дихлофос для Краснодарского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155870Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155870

    Наименование закупки

    Поставка Аэрозоль против насекомых Дихлофос для Краснодарского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 15:49

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Malysheva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышева Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Аэрозоль против насекомых Дихлофос для Краснодарского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 16:00 GMT +317.08.2020 16:0017.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155870Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Аэрозоль против насекомых Дихлофос для Краснодарского филиала

    Начальная цена

    5 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кутузова 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аэрозоль против насекомых Дихлофос 230МЛ"

    Кол-во: 50.000

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