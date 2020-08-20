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    Главная / Торги / Поставка клапана электромагнитного для стройки Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск 1 этап Газопровод-перемычка к ГРС Волгодонск-1 (код стройки 051-2003208)

    Поставка клапана электромагнитного для стройки Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск 1 этап Газопровод-перемычка к ГРС Волгодонск-1 (код стройки 051-2003208)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155869Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155869

    Наименование закупки

    Поставка клапана электромагнитного для стройки Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск 1 этап Газопровод-перемычка к ГРС Волгодонск-1 (код стройки 051-2003208)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 11:55

    Документация процедуры

    Требования_к_документам_КИМ_(1).docx

    ГЦР-681-0754-15_1-ИЛО4.6.1.ГЧ.ОЛ9_ШК_50.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mkabirova@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабирова Марьям Шамильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапана электромагнитного для стройки Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск 1 этап Газопровод-перемычка к ГРС Волгодонск-1 (код стройки 051-2003208)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155869Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапана электромагнитного для стройки Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск 1 этап Газопровод-перемычка к ГРС Волгодонск-1 (код стройки 051-2003208)

    Начальная цена

    799 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, ул. Кольцевая между городами Волгодонск и ЩегловРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты с Поставщиком осуществляются с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора за приобретенную Продукцию на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Продукции от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) и подписания документов о приемке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан электромагнитный запорный проходной КЭО 50/25/174/135/4 с ЭВ 06/AC/230/22 DN50 2.5МПА 230В 250ВТ -10...+80 фланцевое исп F тип 01 А IP66 УХЛ1 II Gb c T3/1Ex d IIB T3 Gb 22КГ"

    Кол-во: 1.000

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