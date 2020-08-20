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Наименование закупки
Поставка клапана электромагнитного для стройки Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск 1 этап Газопровод-перемычка к ГРС Волгодонск-1 (код стройки 051-2003208)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
17.08.2020 11:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
mkabirova@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кабирова Марьям Шамильевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка клапана электромагнитного для стройки Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск 1 этап Газопровод-перемычка к ГРС Волгодонск-1 (код стройки 051-2003208)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155869Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка клапана электромагнитного для стройки Расширение газотранспортных мощностей для поставок газа потребителям центральных районов Ростовской области на участке г. Шахты - г. Волгодонск 1 этап Газопровод-перемычка к ГРС Волгодонск-1 (код стройки 051-2003208)
Начальная цена
799 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, ул. Кольцевая между городами Волгодонск и ЩегловРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты с Поставщиком осуществляются с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора за приобретенную Продукцию на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Продукции от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) и подписания документов о приемке.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1.000
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