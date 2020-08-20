Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты с Поставщиком осуществляются с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора за приобретенную Продукцию на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Продукции от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) и подписания документов о приемке.