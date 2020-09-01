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    Главная / Торги / запрос коммерческих предложений

    запрос коммерческих предложений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155868Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155868

    Наименование закупки

    запрос коммерческих предложений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 15:47

    Документация процедуры

    контракт_ДЛЯ_гисп_моющие.doc

    техническое_задание_МОЮЩИЕ_ДЛЯ_ГИСП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
    Все закупки и тендеры ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 3" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

    Юридический адрес

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Петрищева, 16-А

    Почтовый адрес

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Петрищева, 16-А

    Контактный телефон

    +7 8313 20-66-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds3@uddudzr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юницкая Лариса Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос коммерческих предложений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2020 14:00 GMT +301.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155868Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос коммерческих предложений

    Начальная цена

    27 622,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Петрищева 16АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара в течение 10 дней после подписания Контракта

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 3" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
    Все закупки и тендеры ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 3" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

    Адрес местонахождения

    606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Петрищева, 16-А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство дезинфицирующее Сульфохлорантин-Д упаковка 0.8КГ 1ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Мыло хозяйственное антибактериальное НМЖК 72ПРОЦ 200Г 638158"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Порошок стиральный Тринатрий фосфат автомат 1КГ 11253"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее Дезон-Антисептик антисептик кожный раствор 1Л"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Мыло туалетное бактерицидное ММЗ 100Г 481031"

    Кол-во: 60.000

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