www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
запрос коммерческих предложений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 15:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Петрищева, 16-А
Почтовый адрес
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Петрищева, 16-А
Контактный телефон
+7 8313 20-66-60
Факс
Адрес электронной почты
ds3@uddudzr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юницкая Лариса Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос коммерческих предложений
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2020 14:00 GMT +301.09.2020 14:0001.09.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155868Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос коммерческих предложений
Начальная цена
27 622,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Петрищева 16АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка товара в течение 10 дней после подписания Контракта
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 3" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
Все закупки и тендеры ГБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 3" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
Адрес местонахождения
606037, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Петрищева, 16-А
Кол-во: 12.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 60.000
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