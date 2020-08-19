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Наименование закупки
Поставка блок фундаментных железобетонных для Щелковского ПХГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 15:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-78
Факс
Адрес электронной почты
u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блок фундаментных железобетонных для Щелковского ПХГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 15:30 GMT +319.08.2020 15:3019.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155866Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блок фундаментных железобетонных для Щелковского ПХГ
Начальная цена
100 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 141112, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 60 календарных дней для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Кол-во: 20.000
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