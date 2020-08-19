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    Главная / Торги / Поставка блок фундаментных железобетонных для Щелковского ПХГ

    Поставка блок фундаментных железобетонных для Щелковского ПХГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 15:3019.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155866Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155866

    Наименование закупки

    Поставка блок фундаментных железобетонных для Щелковского ПХГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 15:41

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Типовой)._Типовая_форма_договора_поставки_МТР_(новый).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка блок фундаментных железобетонных для Щелковского ПХГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 15:30 GMT +319.08.2020 15:3019.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155866Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блок фундаментных железобетонных для Щелковского ПХГ

    Начальная цена

    100 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141112, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 60 календарных дней для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок фундаментный железобетонный ФБС 24.6.6т для стен подвалов B7.5 1960КГ 2380х580х580ММ ЗАО "ТЗЖБИ" Россия"

    Кол-во: 20.000

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