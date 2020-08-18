Цена договора и требования к обеспечению

оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течении 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа, следующего за отчетным.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Дверь противопожарная металлическая однопольная глухая ДПМ-1 левая EI-60 920х2060ММ RAL 7035 замок ПП, ручка ПП, закрытый тип коробки, стандартный порог ТУ 5262-001-50293177-2015" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Дверь противопожарная металлическая однопольная глухая ДПМ-1 правая EI-60 1950х930ММ RAL 7035 ручка ПП, замок ПП, стандартный тип порога ТУ 5262-001-50293177-2015" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Колонка пожарная КП 175ММ ГОСТ 7499-71" Кол-во: 3.000

"Позиция 4" "Рукав пожарный 51-1.6-ХЛ 1.6МЕГАПА 51ММ латексированный с головками ГР-50 ГОСТ Р 51049-97" Кол-во: 19.000

"Позиция 5" "Рукав пожарный напорный ТМХ-3Х/ТМЗ-120075 51ММ с головками ГР-50 05.01.001" Кол-во: 10.000

"Позиция 6" "Рукав пожарный напорный ТМХ-3Х/ТМЗ-120075 66ММ с головками ГР-70 05.01.002" Кол-во: 10.000

"Позиция 7" "Покрывало спасательное натяжное 3500х3500ММ для спасения человека весом до 100КГ ГОСТ Р 53273- 2009" Кол-во: 3.000

"Позиция 8" "Пояс спасательный ППС кожа, металл ширина 85ММ для пожарного ГОСТ Р 53268-2009" Кол-во: 5.000

"Позиция 9" "Головка пожарная муфтовая напорная для пожарного оборудования ГМ-50 алюминий 50ММ ГОСТ 28352-89" Кол-во: 10.000

"Позиция 10" "Головка пожарная переходная ГП 50х70 50х70ММ ГОСТ 28352-89" Кол-во: 6.000

"Позиция 11" "Головка пожарная переходная ГП 80х70 80х70ММ ГОСТ 28352-89" Кол-во: 3.000

"Позиция 12" "Головка пожарная соединительная муфтовая ГМ-50-1.6 ПМ 50ММ У1 05.01.009" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Головка пожарная соединительная напорная для пожарного оборудования ГЗ-50 ГОСТ 53279-2009" Кол-во: 3.000

"Позиция 14" "Комплектующие огнетушителей Раструб ПО-68.03.00 для У-4, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-10 со шлангом" Кол-во: 50.000

"Позиция 15" "Комплектующие огнетушителей Трубка выкидная к углекислотным огнетушителям ОУ-2.3 М16Х1.5 ГОСТ Р 51057-2001" Кол-во: 168.000

"Позиция 16" "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная для огнетушителя ОП-1 195х14ММ ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 50.000

"Позиция 17" "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная для огнетушителя ОП-10 565х16ММ ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 165.000

"Позиция 18" "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОП-3 с индикатором давления и чекой ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 10.000

"Позиция 19" "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОП-35 с индикатором давления и чекой ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 10.000

"Позиция 20" "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОП-50 с индикатором давления и чекой ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 30.000

"Позиция 21" "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОП-70 с индикатором давления и чекой ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 30.000

"Позиция 22" "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОП-8 ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 55.000

"Позиция 23" "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОУ-2 с чекой ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 35.000

"Позиция 24" "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОУ-25 с чекой ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 15.000

"Позиция 25" "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОУ-55 с чекой ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 12.000

"Позиция 26" "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое с для огнетушителя ОУ-7 с чекой ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 105.000

"Позиция 27" "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-10 ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 120.000

"Позиция 28" "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-100 ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 25.000

"Позиция 29" "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-35 ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 10.000

"Позиция 30" "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-4 ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 150.000

"Позиция 31" "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-50 ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 70.000

"Позиция 32" "Комплектующие огнетушителей Раструб для огнетушителя ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3" Кол-во: 170.000

"Позиция 33" "Комплектующие огнетушителей Сопло щелевое распылитель для огнетушителя ОП-1 ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 20.000

"Позиция 34" "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-182А.02.04 для огнетушителя ОУ-8" Кол-во: 60.000

"Позиция 35" "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-31А.02.01 для огнетушителя ОУ-1" Кол-во: 20.000

"Позиция 36" "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-4А.02.01 для огнетушителя ОУ-3" Кол-во: 50.000

"Позиция 37" "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-59.001 для огнетушителя ОУ-10" Кол-во: 30.000

"Позиция 38" "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-61А.02.02 для огнетушителя ОУ-2" Кол-во: 30.000

"Позиция 39" "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-68А.02.02 для огнетушителя ОУ-4" Кол-во: 40.000

"Позиция 40" "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-7А.02.03 для огнетушителя ОУ-5" Кол-во: 40.000

"Позиция 41" "Комплектующие огнетушителей Шланг с раструбом для огнетушителя ОУ-4 ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 75.000

"Позиция 42" "Комплектующие огнетушителей Шланг с раструбом для огнетушителя ОУ-5 ТУ 4854-001-77932547-2016" Кол-во: 50.000