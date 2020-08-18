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    Главная / Торги / Поставка пожарного оборудования и материалов

    Поставка пожарного оборудования и материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155864Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155864

    Наименование закупки

    Поставка пожарного оборудования и материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 15:51

    Документация процедуры

    Спецификация_напоставку_пожарного_оборудования_и_материалов.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-31-94

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    amaiboroda@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Майборода Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пожарного оборудования и материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 13:00 GMT +318.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155864Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пожарного оборудования и материалов

    Начальная цена

    389 998,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсоветРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течении 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа, следующего за отчетным.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дверь противопожарная металлическая однопольная глухая ДПМ-1 левая EI-60 920х2060ММ RAL 7035 замок ПП, ручка ПП, закрытый тип коробки, стандартный порог ТУ 5262-001-50293177-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Дверь противопожарная металлическая однопольная глухая ДПМ-1 правая EI-60 1950х930ММ RAL 7035 ручка ПП, замок ПП, стандартный тип порога ТУ 5262-001-50293177-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Колонка пожарная КП 175ММ ГОСТ 7499-71"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Рукав пожарный 51-1.6-ХЛ 1.6МЕГАПА 51ММ латексированный с головками ГР-50 ГОСТ Р 51049-97"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 5"

    "Рукав пожарный напорный ТМХ-3Х/ТМЗ-120075 51ММ с головками ГР-50 05.01.001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Рукав пожарный напорный ТМХ-3Х/ТМЗ-120075 66ММ с головками ГР-70 05.01.002"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Покрывало спасательное натяжное 3500х3500ММ для спасения человека весом до 100КГ ГОСТ Р 53273- 2009"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Пояс спасательный ППС кожа, металл ширина 85ММ для пожарного ГОСТ Р 53268-2009"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Головка пожарная муфтовая напорная для пожарного оборудования ГМ-50 алюминий 50ММ ГОСТ 28352-89"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Головка пожарная переходная ГП 50х70 50х70ММ ГОСТ 28352-89"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Головка пожарная переходная ГП 80х70 80х70ММ ГОСТ 28352-89"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Головка пожарная соединительная муфтовая ГМ-50-1.6 ПМ 50ММ У1 05.01.009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Головка пожарная соединительная напорная для пожарного оборудования ГЗ-50 ГОСТ 53279-2009"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Комплектующие огнетушителей Раструб ПО-68.03.00 для У-4, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-10 со шлангом"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка выкидная к углекислотным огнетушителям ОУ-2.3 М16Х1.5 ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 168.000

    "Позиция 16"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная для огнетушителя ОП-1 195х14ММ ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная для огнетушителя ОП-10 565х16ММ ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 165.000

    "Позиция 18"

    "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОП-3 с индикатором давления и чекой ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОП-35 с индикатором давления и чекой ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОП-50 с индикатором давления и чекой ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 21"

    "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОП-70 с индикатором давления и чекой ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОП-8 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 23"

    "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОУ-2 с чекой ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 24"

    "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОУ-25 с чекой ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 25"

    "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое для огнетушителя ОУ-55 с чекой ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 26"

    "Комплектующие огнетушителей Устройство запорно-пусковое с для огнетушителя ОУ-7 с чекой ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 105.000

    "Позиция 27"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-10 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 28"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-100 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 29"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-35 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-4 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 31"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с распылителем для огнетушителя ОП-50 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 32"

    "Комплектующие огнетушителей Раструб для огнетушителя ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 33"

    "Комплектующие огнетушителей Сопло щелевое распылитель для огнетушителя ОП-1 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 34"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-182А.02.04 для огнетушителя ОУ-8"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 35"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-31А.02.01 для огнетушителя ОУ-1"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 36"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-4А.02.01 для огнетушителя ОУ-3"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 37"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-59.001 для огнетушителя ОУ-10"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 38"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-61А.02.02 для огнетушителя ОУ-2"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 39"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-68А.02.02 для огнетушителя ОУ-4"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 40"

    "Комплектующие огнетушителей Трубка сифонная ПО-7А.02.03 для огнетушителя ОУ-5"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 41"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с раструбом для огнетушителя ОУ-4 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 42"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с раструбом для огнетушителя ОУ-5 ТУ 4854-001-77932547-2016"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 43"

    "Комплектующие огнетушителей Шланг с раструбом для огнетушителя ОУ-25, ОУ-55 ГОСТ Р 51057-2001"

    Кол-во: 25.000

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