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Наименование закупки
Поставка пожарного оборудования и материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 15:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-31-94
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
amaiboroda@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Майборода Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пожарного оборудования и материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 13:00 GMT +318.08.2020 13:0018.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155864Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пожарного оборудования и материалов
Начальная цена
389 998,99
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсоветРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течении 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа, следующего за отчетным.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 168.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 165.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 105.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 170.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 25.000
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