Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение Устройства катодной защиты Парсек ИПЕ-1.2/66 1.8...18В 3.3...33А для нужд ПФ "Газпром геотехнологии Калининград"

    Приобретение Устройства катодной защиты Парсек ИПЕ-1.2/66 1.8...18В 3.3...33А для нужд ПФ "Газпром геотехнологии Калининград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 00:0031.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155863Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155863

    Наименование закупки

    Приобретение Устройства катодной защиты Парсек ИПЕ-1.2/66 1.8...18В 3.3...33А для нужд ПФ "Газпром геотехнологии Калининград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 15:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 499 940-03-58

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    k.iventyev@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивентьев Кирилл Никитович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение Устройства катодной защиты Парсек ИПЕ-1.2/66 1.8...18В 3.3...33А для нужд ПФ "Газпром геотехнологии Калининград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2020 00:00 GMT +331.08.2020 00:0031.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155863Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Устройства катодной защиты Парсек ИПЕ-1.2/66 1.8...18В 3.3...33А для нужд ПФ "Газпром геотехнологии Калининград"

    Начальная цена

    160 208,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, Калининградская область, п.Романово Калининградское ПХГ ПФ "Газпром геотехнологии Калининград".Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    50% в течнии 14 банковских дней с момента подписания договора поставки, 50% в течении 10 рабочих дней с момента извещения о готовности продукции к отгрузке ипредоставления копии ТН. доставка до терминала ТК осуществляется поставщиком. доставка до Объекта за счет Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство катодной защиты Парсек ИПЕ-1.2/66 1.8...18В 3.3...33А"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Ценовой запрос № 263272
    поставка уничтожителя (шредера) бумаги и пластиковых дисков, карт
    поставка уничтожителя (шредера) бумаги и пластиковых дисков, карт
    263272
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 79174
    Закупка ручных комплектов геолога для нужд ООО "Газпром проектирование"
    Закупка ручных комплектов геолога для нужд ООО "Газпром проектирование"
    79174
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    249 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить