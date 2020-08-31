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Наименование закупки
Приобретение Устройства катодной защиты Парсек ИПЕ-1.2/66 1.8...18В 3.3...33А для нужд ПФ "Газпром геотехнологии Калининград"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 15:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-03-58
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
k.iventyev@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивентьев Кирилл Никитович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Устройства катодной защиты Парсек ИПЕ-1.2/66 1.8...18В 3.3...33А для нужд ПФ "Газпром геотехнологии Калининград"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2020 00:00 GMT +331.08.2020 00:0031.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155863Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Устройства катодной защиты Парсек ИПЕ-1.2/66 1.8...18В 3.3...33А для нужд ПФ "Газпром геотехнологии Калининград"
Начальная цена
160 208,33
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, Калининградская область, п.Романово Калининградское ПХГ ПФ "Газпром геотехнологии Калининград".Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
50% в течнии 14 банковских дней с момента подписания договора поставки, 50% в течении 10 рабочих дней с момента извещения о готовности продукции к отгрузке ипредоставления копии ТН. доставка до терминала ТК осуществляется поставщиком. доставка до Объекта за счет Заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Кол-во: 1.000
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