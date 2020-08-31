Условия договора

Условия оплаты и доставки

50% в течнии 14 банковских дней с момента подписания договора поставки, 50% в течении 10 рабочих дней с момента извещения о готовности продукции к отгрузке ипредоставления копии ТН. доставка до терминала ТК осуществляется поставщиком. доставка до Объекта за счет Заказчика