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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к прачечному оборудованию

    Поставка запасных частей к прачечному оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155862Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155862

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к прачечному оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 09:40

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к прачечному оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 11:00 GMT +321.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155862Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к прачечному оборудованию

    Начальная цена

    169 878,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Одежда на 1 вал ANTEX F800 Standard Nadelfilz Nomex 800Г/М2 для гладильного катка 3.3х3.8М 2 полотна"

    Кол-во: 1.000

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