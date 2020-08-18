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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
поставка товаров для кухни
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 15:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603058, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Попова, 12 "а"
Почтовый адрес
603058, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Попова, 12 "а"
Контактный телефон
+7 831 215-07-05
Факс
+7 831 215-27-04
Адрес электронной почты
uristnui@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ванеева Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров для кухни
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155858Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров для кухни
Начальная цена
13 055,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний новгород, ул. Героя Попова д.12аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту поставки, доставка до заказчика, стоимость доставки включена в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУСО "НУИ"
Все закупки и тендеры ГБПОУСО "НУИ"
Адрес местонахождения
603058, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Попова, 12 "а"
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
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