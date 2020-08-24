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    Главная / Торги / Поставка устройств передачи звука

    Поставка устройств передачи звука

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155856Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155856

    Наименование закупки

    Поставка устройств передачи звука

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 14:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 416-57-40

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    pyashinatv@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пяшина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка устройств передачи звука

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 09:30 GMT +324.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155856Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройств передачи звука

    Начальная цена

    561 630,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Дзержинская область, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Комплектация оборудования должна полностью соответствовать заявленной . Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Подтверждение страны происхождения. Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент питания литиевый Tadiran SL-750/S 1/2AA 1.1А.Ч 3.6В 14х25.2ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Элемент питания литиевый Tadiran SL-350/S 1/2AA 1.2А.Ч 3.6В 14.5х25ММ 2ШТ"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 3"

    "Модуль защиты систем передачи МЗСП МДЛ-2(550)-ДИ 550В 250мА"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 4"

    "Блок для ввода до 10 пар кабеля ОЛП-15 Комплектация: перемычки, содержащие защитные разрядники со статическим напряжением 600 В"

    Кол-во: 3.000

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