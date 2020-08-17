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    Главная / Торги / Коми филиал ПАО "Ростелеком" ЗнП 1163

    Коми филиал ПАО "Ростелеком" ЗнП 1163

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 15:3017.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155854Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155854

    Наименование закупки

    Коми филиал ПАО "Ростелеком" ЗнП 1163

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 14:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8182) 655196

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Natalya.Butorina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буторина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Коми филиал ПАО "Ростелеком" ЗнП 1163

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 15:30 GMT +317.08.2020 15:3017.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155854Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коми филиал ПАО "Ростелеком" ЗнП 1163

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г Сыктывкар Коммунистическая 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, стоимость доставки включена в стоимость ТМЦ. Работа в ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента корректирующая ОФИСМАГ 8м 5мм"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Скобы для степлера 23/13"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Точилка для карандашей механическая Erich Krause"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Черпак с ручкой пластик 1.5л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Щетка для пола с черенком Лайма Expert B600мм"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Ламели тканевые поливинилхлорид 245см 10см"

    Кол-во: 28.000

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