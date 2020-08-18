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    Главная / Торги / Сопровождение программных продуктов 1С: Предприятие :8.3

    Сопровождение программных продуктов 1С: Предприятие :8.3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155849Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155849

    Наименование закупки

    Сопровождение программных продуктов 1С: Предприятие :8.3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 15:05

    Документация процедуры

    Техническое_задание_август-декабрь.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Юридический адрес

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    Почтовый адрес

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Контактный телефон

    2821628

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@nnood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пегов Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сопровождение программных продуктов 1С: Предприятие :8.3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 11:00 GMT +318.08.2020 11:0018.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155849Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сопровождение программных продуктов 1С: Предприятие :8.3

    Начальная цена

    281 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе 1, Деловая 11/1, Родионова 190, Дзержинск , ул. Ватутина 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг и выставленного Исполнителем счета (счета-фактуры).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Адрес местонахождения

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по информационно-технологическому сопровождению 1C: Предприятие: 8.3 ООО "ЛАД-СЕРВИС" Россия"

    Кол-во: 148.000

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