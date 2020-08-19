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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему ремонту помещений

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155848Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155848

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 14:03

    Документация процедуры

    Запрос_Ремонт_финотдел.docx

    ТЗ_Финансовый_отдел_v2(1).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 495 781-05-89

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Доронин Виктор Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 10:00 GMT +319.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155848Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему ремонту помещений

    Начальная цена

    2 838 406,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с прилагаемым файлом

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт нежилого помещения столовой (ремонтно-отделочные работы)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Текущий ремонт нежилого помещения : хранилища склада ВМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Текущий ремонт нежилого помещения - кабинета"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Текущий ремонт нежилого помещения - помещений хранилищ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Текущий ремонт нежилого помещения - кровли караульного помещения"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Текущий ремонт нежилого помещения : Ремонтные работы Нежилого здания (Литер А, а) Касимовского ПГУ, расположенного по адресу: 391333, Рязанская область, Касимовский район, пос. Ст. Касимов. Согласно Технического задания и сметы на выполнение работ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Текущий ремонт нежилого помещения Работа автогидроподъемника высотой до 22М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Текущий ремонт нежилого помещения Оцинкованный парапет"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Текущий ремонт нежилого помещения Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Текущий ремонт нежилого помещения Утепление потолков жидкой изоляцией с лесов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Текущий ремонт нежилого помещения Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков с пеной"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Текущий ремонт нежилого помещения Демонтаж сетки-рабицы с потолков"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Текущий ремонт жилого помещения общежития"

    Кол-во: 1.000

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