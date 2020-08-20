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    Главная / Торги / Закупка оргтехники(мониторы, ноутбуки, моноблоки, МФУ) для офисов подразделений ЕО ЦКАД в г. Москве и г. Твери

    Закупка оргтехники(мониторы, ноутбуки, моноблоки, МФУ) для офисов подразделений ЕО ЦКАД в г. Москве и г. Твери

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 18:0020.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155843Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155843

    Наименование закупки

    Закупка оргтехники(мониторы, ноутбуки, моноблоки, МФУ) для офисов подразделений ЕО ЦКАД в г. Москве и г. Твери

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 14:40

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    КАРТОЧКА_КОМПАНИИ_ООО_ЕО_ЦКАД.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
    Все закупки и тендеры ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, москва, Страстной бульвар, 9эт А1 пом XIII ком 18

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, москва, Страстной бульвар, 9эт А1 пом XIII ком 18

    Контактный телефон

    +7 958 803-37-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    andrey.hablak@tskad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хаблак Андрей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка оргтехники(мониторы, ноутбуки, моноблоки, МФУ) для офисов подразделений ЕО ЦКАД в г. Москве и г. Твери

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 18:00 GMT +320.08.2020 18:0020.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155843Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оргтехники(мониторы, ноутбуки, моноблоки, МФУ) для офисов подразделений ЕО ЦКАД в г. Москве и г. Твери

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город,Тверская область, г. Москва, Вятская ул. 35с4 и г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д.37Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, стоимость указывается с учетом доставки, поставка по предварительным заявкам Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»
    Все закупки и тендеры ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, москва, Страстной бульвар, 9эт А1 пом XIII ком 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор тип 1"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Монитор тип 2"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Монитор тип 3"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Планшет"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Ноутбук тип 1"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Ноутбук тип 2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Моноблок"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "МФУ Цветное (A4)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "IP-Телефон"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Сетевой фильтр"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 11"

    "Клавиатура USB"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 12"

    "Мышь USB"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "Комплект тонеров"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Комплект тонеров"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "USB Флэш накопитель"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "USB Внешний жесткий диск"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Серверный Жесткий диск"

    Кол-во: 2.000

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