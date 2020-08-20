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Наименование закупки
Закупка оргтехники(мониторы, ноутбуки, моноблоки, МФУ) для офисов подразделений ЕО ЦКАД в г. Москве и г. Твери
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 14:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, москва, Страстной бульвар, 9эт А1 пом XIII ком 18
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, москва, Страстной бульвар, 9эт А1 пом XIII ком 18
Контактный телефон
+7 958 803-37-07
Факс
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Адрес электронной почты
andrey.hablak@tskad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хаблак Андрей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка оргтехники(мониторы, ноутбуки, моноблоки, МФУ) для офисов подразделений ЕО ЦКАД в г. Москве и г. Твери
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.08.2020 18:00 GMT +320.08.2020 18:0020.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155843Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оргтехники(мониторы, ноутбуки, моноблоки, МФУ) для офисов подразделений ЕО ЦКАД в г. Москве и г. Твери
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город,Тверская область, г. Москва, Вятская ул. 35с4 и г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д.37Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата, стоимость указывается с учетом доставки, поставка по предварительным заявкам Заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»
Все закупки и тендеры ООО «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, москва, Страстной бульвар, 9эт А1 пом XIII ком 18
Кол-во: 12.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
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