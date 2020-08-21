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    Главная / Торги / Поставка фильтров для Оренбургской ВЧ

    Поставка фильтров для Оренбургской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 07:0021.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155841Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155841

    Наименование закупки

    Поставка фильтров для Оренбургской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 13:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 3532 73-32-59

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    m.roldigin@ovch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синегрибов Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтров для Оренбургской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 07:00 GMT +321.08.2020 07:0021.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155841Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров для Оренбургской ВЧ

    Начальная цена

    180 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя (Филиал Оренбургская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»): РФ, Оренбургская область, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, 124. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подачи заявки на Товар Покупателем. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной Покупателем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Часть комплектующая к средствам промышленной защиты Фильтр комбинированный ДОТ 600 A2B3E3AXP3D ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.235-2012 АО "Сорбент""

    Кол-во: 120.000

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