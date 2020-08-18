Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 45 рабочих дней со дня приемки Покупателем(Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД). Стоимость доставки включена в стоимость продукции.