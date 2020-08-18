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    Главная / Торги / Организация места хранения верхней одежды (Гардероб)

    Организация места хранения верхней одежды (Гардероб)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155837Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155837

    Наименование закупки

    Организация места хранения верхней одежды (Гардероб)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 13:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (акционерное общество) в г.Калининграде
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1

    Почтовый адрес

    236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5

    Контактный телефон

    +7 4012 30-52-00

    Факс

    +7 4012 30-52-30

    Адрес электронной почты

    Artem.Savelyev@kaliningrad.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савельев Артем Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Организация места хранения верхней одежды (Гардероб)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155837Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация места хранения верхней одежды (Гардероб)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Калининградская область, 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский проспект, д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100 % оплата (в стоимость входят все расходы по изготовлению и доставке)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1

    236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж для сумок 350х400х1850"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тумба для обуви 500х400/800х400"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Штанга для одежды L=550"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Зеркало на дверь 550х1200"

    Кол-во: 1.000

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