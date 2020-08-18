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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Организация места хранения верхней одежды (Гардероб)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 13:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1
Почтовый адрес
236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5
Контактный телефон
+7 4012 30-52-00
Факс
+7 4012 30-52-30
Адрес электронной почты
Artem.Savelyev@kaliningrad.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савельев Артем Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Организация места хранения верхней одежды (Гардероб)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155837Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация места хранения верхней одежды (Гардероб)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Калининградская область, 236039, Калининградская область, г. Калининград, Ленинский проспект, д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100 % оплата (в стоимость входят все расходы по изготовлению и доставке)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1
236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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