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    Главная / Торги / Поставка ТПА для стройки Реконструкция газопровода-отвода и ГРС-4 г. Ставрополь (код стройки 051-2005391)

    Поставка ТПА для стройки Реконструкция газопровода-отвода и ГРС-4 г. Ставрополь (код стройки 051-2005391)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.10.2020 00:0006.10.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155835Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155835

    Наименование закупки

    Поставка ТПА для стройки Реконструкция газопровода-отвода и ГРС-4 г. Ставрополь (код стройки 051-2005391)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 11:49

    Документация процедуры

    Требования_к_документам_КИМ_(1).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mkabirova@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабирова Марьям Шамильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТПА для стройки Реконструкция газопровода-отвода и ГРС-4 г. Ставрополь (код стройки 051-2005391)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.10.2020 00:00 GMT +306.10.2020 00:0006.10.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155835Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТПА для стройки Реконструкция газопровода-отвода и ГРС-4 г. Ставрополь (код стройки 051-2005391)

    Начальная цена

    498 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Ставропольский край, Шпаковский район, городской округ СтавропольРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты с Поставщиком осуществляются с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора за приобретенную Продукцию на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Продукции от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) и подписания документов о приемке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клиновая фланцевая GR-14 4000А чугунная DN200 PN10 Hawle"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Штурвал для клиновой задвижки Hawle 7800 200ММ PN10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Удлинитель штока под штурвал Hawle 7820 4000ММ 4ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Вставка гибкая фланцевая FC10 DY01A105066 DN200 PN10 365х360х220ММ АДЛ"

    Кол-во: 2.000

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