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    Главная / Торги / Поставка отсечного газового клапана ОГК

    Поставка отсечного газового клапана ОГК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 22:0019.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155832Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155832

    Наименование закупки

    Поставка отсечного газового клапана ОГК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 13:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-33-54

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    pbo@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рассолов Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка отсечного газового клапана ОГК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 22:00 GMT +319.08.2020 22:0019.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155832Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отсечного газового клапана ОГК

    Начальная цена

    534 325,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Продукция поставляется в течение 120 дней с даты подписания договора обеими Сторонами. Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан отсечной газовый ОГК сталь 550х365х450ММ АО МПО им. И. Румянцева"

    Кол-во: 1.000

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