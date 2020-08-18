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    Главная / Торги / Поставка шуруповерта

    Поставка шуруповерта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155831Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155831

    Наименование закупки

    Поставка шуруповерта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 12:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-49

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шуруповерта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 08:00 GMT +318.08.2020 08:0018.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155831Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шуруповерта

    Начальная цена

    10 060,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская область, гог. Выкса, Детский центр "Лазурный"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата товара производится в течение 30-ти дней с момента подписания документа о приёмке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная безударная Metabo BS 18 2 48Нм 0-450/0-1600ОБ/МИН быстрозажимной патрон 1-10ММ Li-lon 2А·Ч 18В 1.2КГ M602207510"

    Кол-во: 1.000

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