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    Главная / Торги / Системы тестирования: АЛКОСЕНСОР, Accu-Chyek, NARKOSCREEN и др.

    Системы тестирования: АЛКОСЕНСОР, Accu-Chyek, NARKOSCREEN и др.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155827Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155827

    Наименование закупки

    Системы тестирования: АЛКОСЕНСОР, Accu-Chyek, NARKOSCREEN и др.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 12:50

    Документация процедуры

    ТЗ_приобретение_мед.имущество.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1180

    Факс

    Адрес электронной почты

    30123@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамонов Юрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Системы тестирования: АЛКОСЕНСОР, Accu-Chyek, NARKOSCREEN и др.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 12:00 GMT +319.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155827Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Системы тестирования: АЛКОСЕНСОР, Accu-Chyek, NARKOSCREEN и др.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Большая Внуковская , д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, безналичная оплата.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоски индикаторные АЛКОСЕНСОР для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    ""Набор для демеркуризации "ЭТЭ-НG" Бытовой, модификация № 1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Тест-полоски к глюкометру Accu-Chyek Performa (Акку-Чек Перформа)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тесты NARKOSCREEN MULTI "

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Набор "Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций" УПИ-1/2630"

    Кол-во: 1.000

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