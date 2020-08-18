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    Главная / Торги / Поставка цемента ПЦТ II-СС-50 в мешках МКР 1000КГ

    Поставка цемента ПЦТ II-СС-50 в мешках МКР 1000КГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155826Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155826

    Наименование закупки

    Поставка цемента ПЦТ II-СС-50 в мешках МКР 1000КГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 17:14

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Типовой)._Типовая_форма_договора_поставки_МТР_(новый).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка цемента ПЦТ II-СС-50 в мешках МКР 1000КГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 12:00 GMT +318.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155826Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка цемента ПЦТ II-СС-50 в мешках МКР 1000КГ

    Начальная цена

    139 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Бухаровское месторождение находится в 8 км к западу от г. Бисерть в Бисертском городском округе Свердловской области.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 60 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Портландцемент тампонажный для низких температур с минеральными добавками сульфатостойкий ПЦТ II-СС-50 ГОСТ 1581-96 мешки МКР 1000КГ"

    Кол-во: 6.000

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