Условия договора

Свердловская область, Бухаровское месторождение находится в 8 км к западу от г. Бисерть в Бисертском городском округе Свердловской области. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 15 рабочих дней (для организаций СМСП) и 60 для прочих организаций с момента поставки товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов. Работа по гарантийному письму