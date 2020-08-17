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    Главная / Торги / Набор подарочный Набор первоклассника МРФ ЗнП 2652

    Набор подарочный Набор первоклассника МРФ ЗнП 2652

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 12:3017.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155815Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155815

    Наименование закупки

    Набор подарочный Набор первоклассника МРФ ЗнП 2652

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 11:49

    Документация процедуры

    1набор.jpg

    2_набор.jpg

    Варианты_наборов.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    (8182) 655196

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Natalya.Butorina@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буторина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Набор подарочный Набор первоклассника МРФ ЗнП 2652

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 12:30 GMT +317.08.2020 12:3017.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155815Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Набор подарочный Набор первоклассника МРФ ЗнП 2652

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, стоимость доставки включена в стоимость ТМЦ. Работа в ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор подарочный Набор первоклассника "

    Кол-во: 30.000

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