www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Устройство зарядное для аккумуляторов Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 BPC121031064R
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 11:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 34922 4-47-90
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
shishkina-nb@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкина Наталья Борисовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Устройство зарядное для аккумуляторов Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 BPC121031064R
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.08.2020 21:00 GMT +315.08.2020 21:0015.08.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155811Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство зарядное для аккумуляторов Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 BPC121031064R
Начальная цена
49 562,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Доставка по двум адресам: г. Салехард, ул. Гаражная, 6а и г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, транспортные расходы должны быть включены в стоимость позиций, доставка до двери
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 5.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.