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    Главная / Торги / Устройство зарядное для аккумуляторов Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 BPC121031064R

    Устройство зарядное для аккумуляторов Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 BPC121031064R

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.08.2020 21:0015.08.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155811Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155811

    Наименование закупки

    Устройство зарядное для аккумуляторов Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 BPC121031064R

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 11:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 34922 4-47-90

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    shishkina-nb@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкина Наталья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Устройство зарядное для аккумуляторов Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 BPC121031064R

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.08.2020 21:00 GMT +315.08.2020 21:0015.08.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155811Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство зарядное для аккумуляторов Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 BPC121031064R

    Начальная цена

    49 562,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Доставка по двум адресам: г. Салехард, ул. Гаражная, 6а и г. Новый Уренгой, ул. Интернациональная, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, транспортные расходы должны быть включены в стоимость позиций, доставка до двери

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство зарядное для аккумуляторов Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 BPC121031064R"

    Кол-во: 5.000

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