Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Противопожарный инвентарь

    Противопожарный инвентарь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155794Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155794

    Наименование закупки

    Противопожарный инвентарь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 10:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    812

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Galina.Lupulchuk@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лупульчук Галина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Противопожарный инвентарь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.08.2020 15:00 GMT +317.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155794Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Противопожарный инвентарь

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, Г.Вологда, ул.Гиляровского, 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата через 7 рабочих дней после полной поставки товара Обмен документами по ЭДО. В счете указать срок поставки и гарантию на оборудование!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит пожарный открытый ЩП №2 металл 1050x1250x15мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Полотно противопожарное ПП-600"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Лом строительный пожарный, универсальный ЛПУ 22мм 600мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Крюк багор пожарный для пожаротушения 2000мм сталь"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Ведро пожарное сталь 6л"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Лопата штыковая сталь 285мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Лопата совковая металл 210x285мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Рукав высокого давления напорный, пожарный 50-1.0-РПК-РС-50.01-16П 20м 50мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Ствол пожарный ручной РС-50П"

    Кол-во: 10.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263826
    Поставка огнетушителей (УСЛ 050)
    Поставка огнетушителей (УСЛ 050)
    263826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78308
    104-18 Стрижов ОП-2
    104-18 Стрижов ОП-2
    78308
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    2 519
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Газпром газобезопасность
    Ценовой запрос № 78450
    Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ
    Поставка огнетушителей для Ямальской ВЧ
    78450
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    54 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ "ЦСОГПВИИ Г.ШАХУНЬЯ"
    Ценовой запрос № 78503
    Поставка огнетушителей
    Поставка огнетушителей
    78503
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 15:00(GMT+03:00)
    6 685
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79989
    171-18 Топчев огнетушители
    171-18 Топчев огнетушители
    79989
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    196 583
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 80096
    Поставка противопожарного МТР для проведения работ по реконструкции цеха
    Поставка противопожарного МТР для проведения работ по реконструкции цеха
    80096
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    501 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 82781
    Шплинты+пиротехника+огенетушитель СПБУ Арктичекская
    Шплинты+пиротехника+огенетушитель СПБУ Арктичекская
    82781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 12:00(GMT+03:00)
    55 744
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Ценовой запрос № 84519
    закупка огнетушителей
    закупка огнетушителей
    84519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    266 810
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить