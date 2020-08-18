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Наименование закупки
Поставка Электрооборудования низковольтного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 10:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Контактный телефон
+7 812 455-12-00
Факс
+7 812 455-10-32
Адрес электронной почты
kbelogurov@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белогуров Константин Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Электрооборудования низковольтного
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 12:30 GMT +318.08.2020 12:3018.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155793Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Электрооборудования низковольтного
Начальная цена
274 793,82
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 198188, г. Санкт-Петербург, ст. Броневая д.4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Доставка включена в стоимость оборудования.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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