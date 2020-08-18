Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Электрооборудования низковольтного

    Поставка Электрооборудования низковольтного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 12:3018.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155793Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155793

    Наименование закупки

    Поставка Электрооборудования низковольтного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 10:52

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    kbelogurov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белогуров Константин Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Электрооборудования низковольтного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 12:30 GMT +318.08.2020 12:3018.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155793Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Электрооборудования низковольтного

    Начальная цена

    274 793,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 198188, г. Санкт-Петербург, ст. Броневая д.4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Доставка включена в стоимость оборудования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обогреватель электрический взрывозащищенный ПИЭН-2.0КВА-Т6-4-9 напольный 220В IP64 1ExmIIT6X АО "НПФ "Нафта""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ-4 1800ВТ 380В IP54 IExdIIA3Х 25.5КГ 179x320x1566ММ ЗАО "НОВЭЛ""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Реле времени статистическое ЧЭАЗ РВ-03 220В УХЛ4 1-20 140х100х150ММ -40...+55ГРАД ЦЕЛЬС 260070631 ТУ 16-523.557-78"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Пускатель электромагнитный КЭАЗ ПМ12-010220-10А-220AC-(7-10А)-УХЛ3-В 220В 10А УХЛ3 IP54 Вариант "В" 88х166х140ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Контактор вакуумный КВТ-1.14-2.5/160 3Р 160А 220В AC У3 IP00 -40…+45ГРАД ЦЕЛЬС винтовое присоединение ET557366 Электротехник"

    Кол-во: 10.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Ценовой запрос № 77836
    Поставка электротехнических материалов для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"
    Поставка электротехнических материалов для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"
    77836
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 04:00(GMT+03:00)
    168 748
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78387
    134-17 Топчев контактор
    134-17 Топчев контактор
    78387
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    7 207
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить