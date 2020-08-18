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Наименование закупки
Поставка дров для отопления для нужд филиала ГБУЗ НО «ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 10:36
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
Почтовый адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Контактный телефон
+7 8313 28-52-27
Факс
Адрес электронной почты
tbcsek@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЯШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дров для отопления для нужд филиала ГБУЗ НО «ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 00:00 GMT +318.08.2020 00:0018.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155792Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дров для отопления для нужд филиала ГБУЗ НО «ДПТД"-"Кулебакский противотуберкулезный диспансер"
Начальная цена
107 333,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г.Кулебаки ул. Советская, д.30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 15 банковских дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДПТД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Кол-во: 100.000
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