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    Главная / Торги / Поставка картриджей

    Поставка картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155787Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155787

    Наименование закупки

    Поставка картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 10:31

    Документация процедуры

    image31667.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-32-13

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    AksenovLK@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аксенов Леонид Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 11:00 GMT +324.08.2020 11:0024.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155787Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей

    Начальная цена

    2 281 576,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 10 дней с даты заявки на поставку. Порядок оплаты: в течение 15 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж HP 981A J3M71A черный 6000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Картридж HP 981A J3M68A голубой 6000 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Картридж HP 981A J3M69A пурпурный 6000 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Lexmark C950 C950X2KG черный 38000 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Lexmark C950 C950X2CG голубой 22000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Картридж Lexmark C950 C950X2YG желтый 22000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Картридж Ricoh C5200 828426 черный 33000 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Картридж Ricoh C5200 828428 пурпурный 42000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Ricoh C5200 828429 голубой 42000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Картридж Ricoh C5200 828427 желтый 24000 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Картридж Konica Minolta TN-016 A88J150 черный 82000 страниц"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Принт-картридж Ricoh Aficio SP C820DN голубой 15000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Принт-картридж 820116 (821058) SPC820DNHE черный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Принт-картридж 820118 (821060) SPC820DNHE малиновый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Принт-картридж 820117 (821059) SPC820DNHE желтый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Тонер-туба Ricoh MPC7501E для Ricoh Aficio MPC6501/C7501 43200 страниц черный 842073"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Тонер-туба Ricoh MPC7501E для Ricoh Aficio MPC6501/C7501 21600 страниц малиновый 842075"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Тонер-туба Ricoh MPC7501E для Ricoh Aficio MPC6501/C7501 21600 страниц желтый 842074"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Тонер-туба Ricoh MPC7501E для Ricoh Aficio MPC6501/C7501 21600 страниц голубой 842076"

    Кол-во: 1.000

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