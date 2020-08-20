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    Главная / Торги / Поставка светотехнических материалов

    Поставка светотехнических материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155786Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155786

    Наименование закупки

    Поставка светотехнических материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    17.08.2020 10:51

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_ТД_с_ТР_+НДС.doc

    Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_выделением_ТР_+НДС.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-11-20 доб. 2

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    m.yarantsev@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яранцев Максим Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка светотехнических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 09:00 GMT +320.08.2020 09:0020.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155786Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка светотехнических материалов

    Начальная цена

    642 838,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа галогенная кварцевая линейная Лисма КГ-500 500ВТ 220В R7s Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Лампа энергосберегающая Feron EST1 1U/2P.840 КЛЛ U-образная колба 11ВТ G23"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Лампа люминесцентная линейная Osram/Ledvance L36/65 G13 220В 36ВТ"

    Кол-во: 175.000

    "Позиция 4"

    "Лампа люминесцентная линейная Osram/Ledvance L18/65 G13 220В 36ВТ"

    Кол-во: 175.000

    "Позиция 5"

    "Лампа металлогалогенная Philips МГЛ CDO-TT 100/828 100ВТ E40 2800К 10500ЛМ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 6"

    "Лампа металлогалогенная TDM ДРИ-250 250ВТ E40 2700К 20000ЛМ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 7"

    "Лампа накаливания местного освещения Лисма МО 60ВТ 36В Е27"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Лампа накаливания Лисма ЛОН 60ВТ 220В Е27"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 9"

    "Лампа индикаторная коммутаторная Каскад-Электро СКЛ14-БМ-3-220 220В белая"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 10"

    "Лампа индикаторная коммутаторная Каскад-Электро СКЛ14-2-220 220В зеленая"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Лампа индикаторная коммутаторная Каскад-Электро СКЛ14-2-220 220В красная"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 12"

    "Лампа индикаторная коммутаторная Каскад-Электро СКЛ14-2-220 220В желтая"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Фонарь-фара светодиодный аккумуляторный взрывозащищенный Экотон ФР-ВС М Экотон-5 с зарядным устройством IP54 12В ударопрочный пластик"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Прожектор IEK СДО 07-50 LPDO701-50-K03 50ВТ 6500К 240В 4000Лм IP65 поверхностный 135х180х33ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Лампа индикаторная сигнальная MeyerTec МТ22-D35 220В желтая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Лампа индикаторная сигнальная MeyerTec МТ22-D34 220В красная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Лампа индикаторная сигнальная MeyerTec МТ22-D33 220В зеленая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Лампа индикаторная сигнальная MeyerTec МТ22-D31 220В белая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Лампа светодиодная Osram SubstiTUBE EntryTube 9ВТ 220В 4000К G13 T8 600ММ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 20"

    "Лампа светодиодная Космос Lksm_LED18wG13T865GL 18ВТ 220В 1600ЛМ 6500К G13 T8 1200ММ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Лампа люминесцентная Osram DULUXSTAR MINI TWIST 15W/827 E27 220В 15ВТ 4052899916159"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Лампа люминесцентная Космос SPC E27 220В 26ВТ LKsmT2SPC26wE2742"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Светильник потолочный светодиодный СПП-10/ЖКХ-2102 LED 10ВТ 220В 4000К/5000К 800ЛМ 215х142х108ММ IP65 ТУ 3461-032-03971158-2015"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Светильник потолочный светодиодный Ledel L-office 55/55/Д/5.0К/02/УК(v2)/220AC/Standart 112405000852600 220В IP54"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Устройство импульсное зажигающее (ИЗУ) 50-400/001 50-400ВТ 220В Трансвит"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Аппарат пускорегулирующий дроссель электромагнитный независимый GALAD 1И400ДНаТ46-002 IP54 УХЛ1 220В 400ВТ ДНАТ ПРА"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Стартер Philips S10 4-65ВТ 220В"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 28"

    "Стартер Philips S2 4-22ВТ 220-240В"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 29"

    "Аппарат пускорегулирующий электронный IEK ЭПРА 236 IP20 Т8 220В 36ВТ ЛЛ LLV236D-EBFL-2-36"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 30"

    "Устройство импульсное зажигающее (ИЗУ) HI-400 M 70-400ВТ 220-240В Helvar"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 31"

    "Аппарат пускорегулирующий дроссель электромагнитный независимый GALAD 1И250ДРЛ44-003 IP54 УХЛ1 220В 250ВТ ДРЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Лампа энергосберегающая IEK КЭЛ-FS спираль Т2 11ВТ E27 4000K"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 33"

    "Лампа люминесцентная Philips TUV T5 G5 220В 18ВТ 928001104013/871150062368327"

    Кол-во: 20.000

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