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Наименование закупки
требуется заключение рамочного договора на поставку канцтоваров для ПАО РТК ЯНФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 10:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 34922 3-13-49
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
gasumova-tyu@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гасумова Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Требуется заключение рамочного договора на поставку канцтоваров для ПАО РТК ЯНФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.08.2020 17:00 GMT +319.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155784Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Требуется заключение рамочного договора на поставку канцтоваров для ПАО РТК ЯНФ
Начальная цена
2 063 865,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, г. Ноябрьск, г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставку включить в стоимость ТМЦ, поставка до склада покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 500.000
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