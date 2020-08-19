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    Главная / Торги / требуется заключение рамочного договора на поставку канцтоваров для ПАО РТК ЯНФ

    требуется заключение рамочного договора на поставку канцтоваров для ПАО РТК ЯНФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155784Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155784

    Наименование закупки

    требуется заключение рамочного договора на поставку канцтоваров для ПАО РТК ЯНФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 10:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 34922 3-13-49

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    gasumova-tyu@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гасумова Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Требуется заключение рамочного договора на поставку канцтоваров для ПАО РТК ЯНФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 17:00 GMT +319.08.2020 17:0019.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155784Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Требуется заключение рамочного договора на поставку канцтоваров для ПАО РТК ЯНФ

    Начальная цена

    2 063 865,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, г. Ноябрьск, г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставку включить в стоимость ТМЦ, поставка до склада покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калькулятор настольный на 12 разрядов"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Калькулятор настольный на 16 разрядов"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Дырокол до 30 листов"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Дырокол до 65 листов"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Папка файл-вкладыш А4"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 6"

    "Ручка шариковая автоматическая"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 7"

    "Ручка шариковая"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 8"

    "Ручка гелиевая"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 9"

    "Блокнот А5 60л, клетка"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Корректирующая жидкость 20мл"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 11"

    "Блок-кубик запасной 9х9х9 (белый)"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 12"

    "Блок-кубик бокс для бумаги 9х9х9 прозрачный"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Клейкая лента 19x33 мм"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 14"

    "Конверт Е65 (220х110) с окном с силиконовой лентой"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 15"

    "Конверт Е65 (220х110) без окна с силиконовой лентой"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 16"

    "Конверт С4(229х324) с силиконовой лентой и прямым клапаном (500 шт/упак.)"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 17"

    "Конверт С5(162х229) с силиконовой лентой"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 18"

    "Конверт С6 (114х162) с силиконовой лентой"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 19"

    "Разделитель буквенный от А до Я"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Разделитель цифровой 1-31"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "разделитель пластиковый на 5 цветов"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "разделитель пластиковый на 10 цветов"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "разделитель пластиковый на 12 цветов"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Нож канцелярский 18мм"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 25"

    "Нож канцелярский 9мм"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 26"

    "Клей ПВА 65г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 27"

    "Клей силикатный 110г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 28"

    "Клей-карандаш 20г"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 29"

    "Маркер выделитель текста (набор 4цв. )"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 30"

    "Маркер перманентный ( 0,75мм)"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 31"

    "Маркер выделитель текста"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 32"

    "Подушка для смачивания пальцев гелевая 25г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 33"

    "Нить прошивная 200 ЛХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 34"

    "Нить прошивная 150 ЛХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Вертикальный накопитель"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 36"

    "Поддон для бумаг горизонтальный"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 37"

    "Гвоздики цветные (50шт/пач.)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 38"

    "Набор настольный черный, вращающийся"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 39"

    "Набор настольный деревянный 9 предм."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Шило канцелярское"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 41"

    "Тетрадь общая 48л,клет,А5"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 42"

    "Тетрадь общая ,80л,клет,А5"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 43"

    "Книга учета 96 листов"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 44"

    "Резинка универсальная"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 45"

    "Липкий блок 76х76 мм"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 46"

    "Маркер для досок (набор 4 цвета)"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 47"

    "Губка-стиратель для маркерных досок"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 48"

    "Магнитный держатель для досок"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 49"

    "Блок бумаги для флипчартов клетка 65х98 20 лист."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Блок бумаги для флипчартов белый 65х98 20 лист."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Папка конверт на молнии А4 ассорт"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 52"

    "Папка на 2-х кольцах пласт. А4"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 53"

    "Папка на 4-х кольцах пласт. А4"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 54"

    "Папка конверт с кнопкой"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 55"

    "Папка с зажимом 17мм"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 56"

    "Папка архивная на 4-х завязках"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 57"

    "Папка -регистратор 50 мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 58"

    "Папка -регистратор 75 мм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 59"

    "Папка на резинках"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 60"

    "Папка Скоросшиватель А4"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 61"

    "Папка с файлами (20 шт)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 62"

    "Папка с файлами (40 шт)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 63"

    "Папка с файлами (60 шт)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 64"

    "Папка с файлами (80 шт)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 65"

    "Папка с файлами (100 шт)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 66"

    "Планшет пластиковый с крышкой"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 67"

    "Папка уголок А4"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 68"

    "Зажим для бумаг (12шт./уп. ) до 60 листов"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 69"

    "Зажим для бумаг (12шт./уп. ) до 80 листов"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 70"

    "Зажим для бумаг (12шт./уп. ) до 100 листов"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 71"

    "Зажим для бумаг (12шт./уп. ) до 140 листов"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 72"

    "Зажим для бумаг (12шт./уп. ) до 200 листов"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 73"

    "Зажим для бумаг (12шт./уп. ) до 240 листов"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 74"

    "Скрепки 33мм 100 шт./уп."

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 75"

    "Скрепки 50мм 100 шт./уп."

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 76"

    "Анти-степлер"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 77"

    "Степлер (до 10 листов)"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 78"

    "Степлер (до 100 листов)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 79"

    "Степлер (до 240 листов)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 80"

    "Скобы к степлеру №10"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 81"

    "Скобы к степлеру №24\6"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 82"

    "Скобы к степлеру №23\23"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 83"

    "Ножницы 21см"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 84"

    "Ножницы 16 см"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 85"

    "Карандаш синий/красный"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 86"

    "Карандаш чернографитный с ластиком"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 87"

    "Карандаш механический 0,5мм"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 88"

    "Стержень микрографический 0,5мм (12 грифелей)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 89"

    "Ластик"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 90"

    "Линейка 30см"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 91"

    "Точилка 1 отверстие"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 92"

    "Визитница настольная на 120 визиток трехсекционная, ПВХ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 93"

    "Клейкие закладки пласт. 5цв. по 20л. 12ммх45"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 94"

    "Корзина офисная 10л пластик"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 95"

    "Степлер для сшивания до 30 листов"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 96"

    "Штемпельная краска"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 97"

    "Скотч широкий"

    Кол-во: 500.000

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