Установка кондиционера в офисном помещении для нужд ф-ла Банка ГПБ (АО) "Западно-Уральский"

"Позиция 1" "Установка кондиционера настенного типа Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 ZSPR-S с зимним комплектом и дренажной помпой в офисном помещении на 2-ом этаже по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 247г, для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»"

Кол-во: 1.000