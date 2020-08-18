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    Главная / Торги / Установка кондиционера в офисном помещении для нужд ф-ла Банка ГПБ (АО) "Западно-Уральский"

    Установка кондиционера в офисном помещении для нужд ф-ла Банка ГПБ (АО) "Западно-Уральский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155775Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155775

    Наименование закупки

    Установка кондиционера в офисном помещении для нужд ф-ла Банка ГПБ (АО) "Западно-Уральский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 09:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

    Юридический адрес

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Почтовый адрес

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Контактный телефон

    +7 342 216-51-28

    Факс

    +7 342 219-00-60

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Baev@perm.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баев А. Ю.

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Установка кондиционера в офисном помещении для нужд ф-ла Банка ГПБ (АО) "Западно-Уральский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155775Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка кондиционера в офисном помещении для нужд ф-ла Банка ГПБ (АО) "Западно-Уральский"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 247гРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, в течение 10-ти рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

    Адрес местонахождения

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка кондиционера настенного типа Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 ZSPR-S с зимним комплектом и дренажной помпой в офисном помещении на 2-ом этаже по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 247г, для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»"

    Кол-во: 1.000

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