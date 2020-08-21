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    Главная / Торги / Материалы для гидроизоляции

    Материалы для гидроизоляции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155763Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155763

    Наименование закупки

    Материалы для гидроизоляции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 10:21

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_ТД_с_ТР_+НДС.doc

    Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_выделением_ТР_+НДС.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-47

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    o.denisova@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисова Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы для гидроизоляции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 08:00 GMT +321.08.2020 08:0021.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155763Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы для гидроизоляции

    Начальная цена

    199 849,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компаунд эпоксидный РОКОР-7050 БИО 3500Г для противокоррозионных покрытий ТУ 2257-010-11490792-08"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 2"

    "Грунтовка эпоксидная протекторная Метакор 01 УНО серая 2.4КГ универсальное нанесение ООО НПО Рокор ТУ2312-003-11490792-99"

    Кол-во: 50.400

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