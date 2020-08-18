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    Главная / Торги / Поставка моноблоков

    Поставка моноблоков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155758Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155758

    Наименование закупки

    Поставка моноблоков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 11:20

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТ_(проект)_МОНОБЛОК.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Юридический адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-75-74

    Факс

    +7 495 817-75-65

    Адрес электронной почты

    tho@okhrana.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка моноблоков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155758Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка моноблоков

    Начальная цена

    255 790,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г.Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, д.101, складское помещение ООО ЧОП «Газпром охрана».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 15 раб. дней после подписания товарной накладной. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО ЧОП "Газпром охрана"
    Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"

    Адрес местонахождения

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моноблок Lenovo V540-24IWL 23.8ДЮЙМ 1920x1080 Win10 Professional Intel Core i3-8145U 2.1GHz 8Gb 1Tb Intel HD Graphics 620 DVD-RW WiFi, Bluetooth 4.0 USB2.0х4, USB-А3.1 Gen 2х2, HDMI, RJ45 Ethernet 450х541х214ММ 6.4КГ клавиатура+мышь черный"

    Кол-во: 5.000

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