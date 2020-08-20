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    Главная / Торги / Поставка КИП для нужд Центрального филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка КИП для нужд Центрального филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 08:5020.08.2020 08:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155752Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155752

    Наименование закупки

    Поставка КИП для нужд Центрального филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 09:32

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Перечень_Интергазсерт.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    V.Baryshev@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барышев Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка КИП для нужд Центрального филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.08.2020 08:50 GMT +320.08.2020 08:5020.08.2020 08:50Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155752Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КИП для нужд Центрального филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    400 705,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Центральный филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 142205, Московская область, Серпуховский р-н, д. ЛевашовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор напряжения ТСКС - 40/145/10/0.4 10/0.4КВ 40/145КВА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Изолятор ИОС-110-400 УХЛ1 110КВ 4КН ГОСТ 9984-85"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Корректор объема газа ЕК-270 2.2-5.5МЕГАПА -40...+60ГРАД ЦЕЛЬС с двуходовым краном и КМЧ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Труба полиэтиленовая для воды SDR11 ПНД 20ММ"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 5"

    "Изделие отвод 90ГРАД Xotpipe SP-80 L-90 Alu 108х30ММ с самофиксирующимся тепловым замком кашированный фольгой 12082003"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Цилиндр теплоизоляционный Xotpipe SP-80 Alu 108х30х1000ММ с самофиксирующимся тепловым замком кашированный фольгой"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 7"

    "Модуль аналогового вывода МУ110-224.6У Овен 24/220В IP20 63х110х73ММ"

    Кол-во: 2.000

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