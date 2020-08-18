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Наименование закупки
Поставка метизов для нужд Можгинского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 12:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34139 7-84-55
Факс
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Адрес электронной почты
kurakinrr@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куракин Ринат Робертович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метизов для нужд Можгинского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 03:00 GMT +318.08.2020 03:0018.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155748Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метизов для нужд Можгинского ЛПУМГ
Начальная цена
4 320,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика, Можгинский район, муниципальное образование «Большепудгинское» промплощадка ЛПУМГРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату продукции в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 11.000
Кол-во: 13.000
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