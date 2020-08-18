Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель производит оплату продукции в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика.