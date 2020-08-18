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Наименование закупки
Поставка инструмента для нужд Можгинского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.08.2020 12:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34139 7-84-55
Факс
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Адрес электронной почты
kurakinrr@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куракин Ринат Робертович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструмента для нужд Можгинского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 03:00 GMT +318.08.2020 03:0018.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155743Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструмента для нужд Можгинского ЛПУМГ
Начальная цена
13 805,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика, Можгинский район, муниципальное образование «Большепудгинское» промплощадка ЛПУМГРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату продукции в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 1.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 53.000
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