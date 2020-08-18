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    Главная / Торги / Поставка инструмента для нужд Можгинского ЛПУМГ

    Поставка инструмента для нужд Можгинского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 03:0018.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155743Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155743

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для нужд Можгинского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.08.2020 12:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34139 7-84-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kurakinrr@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куракин Ринат Робертович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструмента для нужд Можгинского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 03:00 GMT +318.08.2020 03:0018.08.2020 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155743Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для нужд Можгинского ЛПУМГ

    Начальная цена

    13 805,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Удмуртская Республика, Можгинский район, муниципальное образование «Большепудгинское» промплощадка ЛПУМГРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату продукции в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная безударная Калибр ДА-18-2М+ 18В 2 30Нм 0-400/0-1500ОБ/МИН быстрозажимной патрон 10ММ Li-lon 18В 1.5КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Головка триммерная ООО УралБензоТех Forza для автомата Easy-head 2.4ММ FZ-1216"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Кисть малярная плоская Stayer Universal-Standard светлая 75ММ натуральная щетина деревянная ручка металлический бандаж"

    Кол-во: 53.000

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