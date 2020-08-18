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    Главная / Торги / Поставка медикаментов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Поставка медикаментов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 22:0018.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155734Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155734

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    15.08.2020 14:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-08-04

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    litvinova.lm@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвинова Лилия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медикаментов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 22:00 GMT +318.08.2020 22:0018.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155734Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Начальная цена

    268 448,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, 683031, РФ, г. Петропавловск -Камчатский, ул. Топоркова 8/5, Филиал ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - Камчатское газопромысловое управлениеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. 4.5. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12), УПД.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адреналин АДРЕНАЛИНА ГИДРОХЛОРИД 0.1ПРОЦ 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кислота аминокапроновая раствор 5% 100МЛ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Препарат аммиака 10ПРОЦ 40МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Анальгин ампулы 50ПРОЦ 10ШТ 2МЛ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Анальгин таблетки 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Кислота аскорбиновая 5ПРОЦ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Атропина сульфат ампулы 0.1ПРОЦ 1.0МЛ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Кислота ацетилсалициловая таблетки 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 9"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее АЦЦ 200 таблетки шпучие 200МГ 20ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Средство спазмолитическое Баралгин М ампулы 5МЛ №5"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Бахилы нетекстурированные ПНД 20МКМ 15х40СМ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 12"

    "Бинт марлевый нестерильный 5,Мx10СМ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Бинт марлевый нестерильный 7,Мx14СМ ГОСТ 1172-93"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 14"

    "Бинт медицинский нестерильный Апполо 5Мx5СМ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 15"

    "Бинт марлевый медицинский 5Мx10СМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Бинт марлевый стерильный 5Мx7СМ ГОСТ 1172-93"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Бинт марлевый стерильный 7,Мx14СМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Бинт эластичный средней растяжимости Тонус Эласт 1.5Мx8СМ белый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Бинт эластичный средней растяжимости Тонус Эласт 2Мx8СМ белый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Вата гигроскопическая хирургическая медицинская Зиг-Заг 100Г стерильная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Вата гигроскопическая хирургическая 50Г стерильная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Викасол раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 1МЛ 1% №10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Средство антацидное Гастал 60ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Гепарин мазь 25Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 25"

    "Гидрокортизон мазь туба 1ПРОЦ 10Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Глюкоза 40ПРОЦ 10МЛ 10ШТ ампулы"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Глюкоза 5ПРОЦ 250МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 28"

    "Граммидин Нео таблетки для рассасывания с анестетиком №18"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак мазь 2ПРОЦ 30Г"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 30"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак ампулы 75МГ 3МЛ №5"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 31"

    "Димедрол 50МГ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Димедрол раствор для инъекций ампулы 1ПРОЦ 1МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 33"

    "Допамин ампулы 4ПРОЦ 5МЛ №5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Средство спазмолитическое ДЮСПАТАЛИН РЕТАРД 200МГ №30"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Контейнер медицинский емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов класса Б 500СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Контейнер медицинский емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов класса Б 500СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Контейнер медицинский емкость для хранения термометров 800СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Жгут венозный Improvacuter резинотканевая лента 400х25х1 для в/в инъекций"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Жгут кровоостанавливающий"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 40"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Ибуклин таблетки 400+325МГ 10ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 41"

    "Катетер внутривенный 23G"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 42"

    "Препарат Изакардин спрей 15МЛ 1.25МГ/ДОЗА 300ДОЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Имодиум таблетки для рассасывания №6"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Йод спиртовой раствор для наружного применения 5ПРОЦ 10СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 45"

    "Глюконат кальция раствор для иньекций ампулы 10МГ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 46"

    "Средство Фрост спрей охлаждающего действия аэрозоль 400МЛ 1ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Катетер внутривенный G 20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 48"

    "Катетер внутривенный G22 для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) 0.9х25ММ стерильный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 49"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол таблетки 10МГ 20ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Клей БФ-6 15Г"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 51"

    "Контейнер медицинский ЕДПО-1-02-2 для дезинфекции и стерилизации 1600СМ3;^МЛ полимер 230х154х91ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 52"

    "Коринфар таблетки п/о пролонг. 10МГ №50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Кофеин-бензоат натрия 20ПРОЦ 1МЛ №10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 54"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Ксефокам таблетки 8МГ 10ШТ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 55"

    "Средства муколитическое и отхаркивающее Лазолван раствор 15МГ 100МЛ ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Мазь Левомеколь 40Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 57"

    "Лейкопластырь рулонный 1СМx500СМ на тканевой основе"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 58"

    "Лейкопластырь рулон 2x500СМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 59"

    "Лейкопластырь на тканевой основе Верофарм 3х500СМ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 60"

    "Лейкопластырь бактерицидный 2.5х7.2СМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 61"

    "Лейкопластырь бактерицидный 1,9Х7,2СМ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 62"

    "Лейкопластырь бактерицидный 4х10СМ"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 63"

    "Синтомицин линимент 10% 25гр"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 64"

    "Препарат Лоперамид капсулы 2МГ 20ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 65"

    "Магния сульфат ампулы 25ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 66"

    "Мазь Ихтиоловая 30Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 67"

    "Марля медицинская Калита Экстра 5М 39г/м2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 68"

    "Препарат раствор для инъекций ампулы 1МЛ 1% 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 69"

    "Мезим Форте таблетки покрытые оболочкой блистер 20ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 70"

    "Средство противорвотное Метоклопрамид ампулы 2МЛ 5МГ 10ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 71"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Мовалис раствор для инъекций ампулы 15МГ 1.5МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 72"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Мукалтин таблетки 50МГ 10ШТ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 73"

    "Мундштук одноразовый для алкотестера Динго Е-200 полипропиленовый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом Делия-септ 1000МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 75"

    "Препарат сосудосуживающий Називин спрей назальный флакон 22.5ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 76"

    "Напальчник медицинский латексный №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 77"

    "Тиосульфат натрия ампулы 30ПРОЦ 10МЛ №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 78"

    "Хлорид натрия раствор для инъекций флакон 0.9ПРОЦ 250МЛ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 79"

    "Хлорид натрия раствор изотонический флакон 0.9ПРОЦ 400МЛ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 80"

    "Средство адреномиметическое, стимулирующее альфа- и (альфа + бета)-адренорецепторы Нафтизин 0.1ПРОЦ 15МЛ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 81"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Мелоксикам таблетки 15МГ 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 82"

    "Ножницы медицинские хирургические прямые тупоконечные J-22-006 165ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 83"

    "Ножницы медицинские с острыми концами 140ММ для рассечения мягких тканей в глубине раны Surgicon Pvt LTD Пакистан"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 84"

    "Но-шпа раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 40МГ 2МЛ 25ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 85"

    "Но-шпа таблетки 40МГ 24ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 86"

    "Средство антисептическое Олазоль аэрозоль для наружного применения 1ШТ 80Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 87"

    "Капли Отипакс ушные 16Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 88"

    "Препарат сосудосуживающий Отривин с ментолом и эфкалиптом спрей назальный флакон с распылителем 0.1ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 89"

    "Капли Офтальмоферон глазные 10МЛ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 90"

    "Пакет гипотермический контейнер"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 91"

    "Пакет для утилизации медицинских отходов Класс Б 30ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 92"

    "Пакет индивидуальный перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 93"

    "Пакет индивидуальный перевязочный стерильный с одной подушечкой"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 94"

    "Панангин 10МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 95"

    "Панкреатин 25ЕД таблетки п/о 60ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 96"

    "Пантенол аэрозоль 130Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 97"

    "Папаверина гидрохлорид ампулы 2ПРОЦ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 98"

    "Парацетамол таблетки 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 99"

    "Перекись водорода 3ПРОЦ флакон 100МЛ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 100"

    "Перчатки медицинские диагностические нестерильные Peha-soft nitrile fino нитрил L неопудренные 75ПАР Paul Hartmann AG Германия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 101"

    "Перчатки медицинские хирургические стерильные"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 102"

    "Гидрохлорид пиридоксина 1МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 103"

    "Глюкокортикостероид Преднизол 30МГ 3ШТ 1МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 104"

    "Тонометр механический Little Doctor LD-71 для измерения артериального давления 20-300ММ РТ СТ 175х100х70ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 105"

    "Препарат пустырника настойка 25МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 106"

    "Реополиглюкин раствор 10% 200МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 107"

    "Салфетка антисептическая 13.5х18.5СМ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 108"

    "Изделие Салфетка 16х14СМ стерильная 10ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 109"

    "Салфетка спиртовая для инъекций 6.5x5.6СМ"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 110"

    "Изделие Салфетка 45х29СМ стерильная 5ШТ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 111"

    "Шина медицинская комплект шин-воротников транспортных КШВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 112"

    "Противодиарейное средство Смекта порошок для приготовления суспензии для приема внутрь №10 10 пакетов"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 113"

    "Средство анальгезирующее Солпадеин Фаст таблетки растворимые в воде 12ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 114"

    "Софрадекс флакон 5МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 115"

    "Спазмалгон таблетки 0,5 № 10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 116"

    "Спазмалгон ампулы 5МЛ №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 117"

    "Кислота борная 3ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 118"

    "Средство дезинфицирующее Ника Экстра М флакон 1Л 1ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 119"

    "Средство антисептическое Стрепсилс таблетки для рассасывания 36ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 120"

    "Сульфацил-натрий 20ПРОЦ 1.5МЛ 2ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 121"

    "Препарат противоаллергический Супрастин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 2ПРОЦ 1МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 122"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Таблетки от кашля таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 123"

    "Средство анальгезирующее Темпалгин таблетки 20ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 124"

    "Парацетамол ТераФлю порошок пакеты 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 125"

    "Тест-система на определение 5 видов наркотиков"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 126"

    "Тест-система на алкоголь Алкотест-фактор-м"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 127"

    "Мазь Терациклиновая мазь глазная 1ПРОЦ 3Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 128"

    "Капли Тобрекс глазные 0.3ПРОЦ 5МЛ 1ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 129"

    "Уголь активированный таблетки 0.25МГ №10"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 130"

    "Унитиол ампулы 5ПРОЦ 5МЛ №10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 131"

    "Устройство для проведения искусственного дыхания "рот в рот""

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 132"

    "Средство антисептическое Фарингосепт таблетки для рассасывания 20ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 133"

    "Мазь Финалгон туба 20Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 134"

    "Препарат Цианокобаламин раствор для инъекций №10 1МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 135"

    "Антибиотик Ципролет таблетки 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 136"

    "Средство анальгезирующее Цитрамон П таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 137"

    "Шпатель одноразовый стерильный деревянный универсальный"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 138"

    "Шприц Жане 150МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 139"

    "Шприц одноразовый 2МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 140"

    "Шприц одноразовый 10МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 141"

    "Шприц одноразовый 5МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 142"

    "Эналаприл Энап Н таблетки 25 +10МГ №20"

    Кол-во: 3.000

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