www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка медикаментов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
15.08.2020 14:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-08-04
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
litvinova.lm@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвинова Лилия Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медикаментов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 22:00 GMT +318.08.2020 22:0018.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155734Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов для Камчатского ГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году
Начальная цена
268 448,46
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, 683031, РФ, г. Петропавловск -Камчатский, ул. Топоркова 8/5, Филиал ООО "Газпром добыча Ноябрьск" - Камчатское газопромысловое управлениеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. 4.5. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12), УПД.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.