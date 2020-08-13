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    Главная / Торги / Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 250x7.6мм

    Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 250x7.6мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155729Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155729

    Наименование закупки

    Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 250x7.6мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 20:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 4308077

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    y.g.novikova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 250x7.6мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 16:00 GMT +313.08.2020 16:0013.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155729Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 250x7.6мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 4, склад ООО "ЭС-Центр"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет 100% в течении 15 рабочих дней с даты поставки. Стоимость доставка включена в стоимость материалов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 250x7.6мм"

    Кол-во: 6.000

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