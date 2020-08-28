Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, на основании выставленного Поставщиком счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 полномочными представителями Сторон, но не раннее выплаты Поставщиком неустойки, в случае ее применения к Поставщику в соответствии с Договором.Поставка Товара осуществляется течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты заключения договора. Затраты на доставку Товара до места поставки включены в цену Товара.