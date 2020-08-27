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Наименование закупки
Свеча зажигания ф-л СПб
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 17:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Контактный телефон
+7 812 458-77-18
Факс
+7 812 458-77-14
Адрес электронной почты
s.aristova@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аристова Светлана Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
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Свеча зажигания ф-л СПб
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2020 00:00 GMT +327.08.2020 00:0027.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155700Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Свеча зажигания ф-л СПб
Начальная цена
703 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата 15 дней. для СМСП.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Наименование заказчика
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Наименование заказчика
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201
Кол-во: 72.000
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