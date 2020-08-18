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Наименование закупки
Поставка аппарата испытания масла и средства для контроля воды для нужд ИТЦ и Южного филиала ООО "Газпром энерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.08.2020 16:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярмоленко Михаил Анатольевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аппарата испытания масла и средства для контроля воды для нужд ИТЦ и Южного филиала ООО "Газпром энерго"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.08.2020 13:30 GMT +318.08.2020 13:3018.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155696Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппарата испытания масла и средства для контроля воды для нужд ИТЦ и Южного филиала ООО "Газпром энерго"
Начальная цена
494 560,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область,Астраханская область, 1. Инженерно-технический центр ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460000 г. Оренбург ул. Терешковой, д. 295; 2. Южный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, Астраханская область, Ст. назначения – Аксарайская-2 Приволжской ж.д, код 617007. Ж/Д код Южного филиала - 1509.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Ст. назначения – Аксарайская-2 (Приволжской ж.д, код 617007) должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром энерго"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"
Адрес местонахождения
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Кол-во: 1.000
Кол-во: 750.000
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