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    Главная / Торги / Поставка аппарата испытания масла и средства для контроля воды для нужд ИТЦ и Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка аппарата испытания масла и средства для контроля воды для нужд ИТЦ и Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 13:3018.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155696Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    155696

    Наименование закупки

    Поставка аппарата испытания масла и средства для контроля воды для нужд ИТЦ и Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.08.2020 16:57

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки_(15_дн).docx

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аппарата испытания масла и средства для контроля воды для нужд ИТЦ и Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 13:30 GMT +318.08.2020 13:3018.08.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 155696Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата испытания масла и средства для контроля воды для нужд ИТЦ и Южного филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    494 560,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область,Астраханская область, 1. Инженерно-технический центр ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460000 г. Оренбург ул. Терешковой, д. 295; 2. Южный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, Астраханская область, Ст. назначения – Аксарайская-2 Приволжской ж.д, код 617007. Ж/Д код Южного филиала - 1509.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Ст. назначения – Аксарайская-2 (Приволжской ж.д, код 617007) должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А 90КВ 0.5КВА 400СМ3 220В 33КГ с поверкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Средство для контроля воды PH-минус для регулировки pH гранулы 25КГ ведро Aquatics"

    Кол-во: 750.000

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